美國土安全部首次發現無人機圖襲電網　疑涉中國製無人機 (20:05)

美國多家傳媒昨日（5日）報道，國土安全部、聯邦調查局和國家反恐中心上月28日發出情報備忘錄，公開這宗去年7月在賓夕法尼亞州一個電力分站發生的事件。疑被用作發動襲擊的無人機為大疆創新科技有限公司（DJI）的Mavic 2，屬擁有4個螺旋槳的小型無人機。

備忘錄提到，涉事無人機的攝影鏡頭和記憶卡被移除，機身可用作鑑別無人機身分的標記亦被移除，令當局難以追查擁有者的資料。機身還繫有一根既長且粗的銅線，相信是希望銅線連接最少兩條電纜引致短路，令變壓器和電纜受損甚至起火。不過，該架無人機被發現時身處旁邊的建築物天台，相信是前往施襲期間失控墜毁。聯邦官員表示，他們事隔一年多後向州和地方政府官員公開事件，是要提升大家就無人機對重要基礎設施威脅的關注。

對於是否應該加強監管使用無人機，大疆發言人里斯伯格（Adam Lisberg）表示，公司一直支持讓政府有法律依據採取行動對付構成明顯威脅的無人機，亦支持立例懲罰那些刻意誤用無人機的人。

（CNN／Wired／新科學家／The Drive）