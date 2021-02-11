澳法潛艇合約爭議　馬克龍斥莫里森撒謊未告知擬撤銷合約　莫里森否認隱瞞 (14:15)

澳洲、英國和美國今年9月15日聯合宣布成立AUKUS聯盟，澳洲隨即宣布取消訂製法國潛艇的合約。澳洲廣播公司（ABC）周一（11月1日）報道，馬克龍在意大利羅馬接受記者訪問時重申，澳洲單方面撤銷訂製法國常規動力潛艇合約，轉而與美國和英國組成AUKUS聯盟，並且與兩國合作建造核潛艇的做法，已破壞兩國互信關係，並損害到澳洲和莫里森的聲譽。

馬克龍對一批澳洲記者說：「我非常尊重你們的國家，也對你們的人民十分尊敬、友好。我只能說若彼此要尊重時，必須真誠待人、依此行事並堅持這項價值。」當被問及莫里森是否誠實，馬克龍答稱「我不認為（對方誠實），我知道他有（撒謊）」。

對於莫里森被質疑隱瞞甚至撒謊，莫里森向記者說：「我不同意（對方說法），那不是事實。」他表示，早在今年6月中與馬克龍於法國巴黎聚餐時，已向他提到「常規動力潛艇將無法符合我們（澳洲）的戰略利益」。有記者指出莫里森並未正面回答是否撒謊，對此，莫里森說：「不過，這就是我的答案。」當有記者問及撤銷法國潛艇合約的做法是否已損害澳洲聲譽時，莫里森說「我會永遠捍衛澳洲的利益」，但承認那是一個「艱難的決定」。

（ABC/法新社/中央社）