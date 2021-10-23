遭過度捕獵取象牙　莫桑比克國家公園無牙雌象比例增 (17:24)

莫桑比克內戰在1992年結束後，戈龍戈薩國家公園（Gorongosa National Park）的專家觀察到無牙雌象比例增加，但直到近年科學家對背後的遺傳基礎才有更深入了解。上周四（21日）在《科學》期刊刊登的最新研究報告中，研究團隊分析公園1972至2000年的數據，其間大象數量由約2000隻銳減至約250隻，雌象中無牙的比例則由18.5%大增至51%。

研究顯示，在這段時間，無牙雌象的非洲象存活率是有牙雌象的5倍以上，原因是有牙的多數已被獵殺。研究亦指出，雌象有兩條X染色體，而無牙雌象分別有一條正常和一條變異染色體，後者影響象牙發育，一旦雄象遺傳了變異的染色體，就會在子宮內死亡，這解釋了為何只有雌象出現無牙現象。

帶領研究的美國愛達荷大學副教授瑞安·朗（Ryan Long）指出，短短28年間出現這個程度的演化相當罕見。他指出，無牙雌象倖存的可能性遠高於有牙雌象，所以將「無牙」基因遺傳給下一代的可能性亦高得多。

目前園內的大象數量已回升至約800隻，象牙有助大象舉起樹幹和打架等，但團隊暫未發現無牙對雌象的生活有很大影響，無牙雌象吃草的比例較高，似乎已適應無牙生活。

（CNN）