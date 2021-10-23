拍戲開道具槍誤殺攝影指導　警方：艾力寶雲開槍始知內有實彈 (13:25)

警方表示，案發地點於新墨西哥州聖達菲（Santa Fe）南部一個牧場，當時劇組正在進行綵排。涉案道具槍連同其餘兩支道具槍被放在場外一輛手推車上。據警方向法院呈交的書面證供，艾力寶雲用道具槍發射的子彈擊中Halyna Hutchins胸口，以及在她身後的導演Joel Souza肩部。

目前《Rust》的拍攝工作已暫停。有當地媒體報道，部分片場工作人員上周曾因工作條件與安全不佳罷工。據了解，在誤殺事故發生前，道具槍曾發生至少一次走火意外。製片公司發聲明表示，雖然沒有收到任何有關片場武器或道具安全的投訴，但他們將於電影停拍期間進行內部調查。

《紐約時報》報道，拍攝片場對槍支使用有明確規範，所有武器必須由持牌軍械師嚴格管理，演員應接受槍支安全訓練，且絕對禁止使用實彈。美國一間大學Chapman University電影學院副院長Daniel Leonard專精於片場程序，他說：「必定（有人）違反了規範。」

（法新社/路透社/中央社）

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