國際特赦組織：各地專制政權藉新冠疫情打壓異見者 (13:30)

組織發表《噤聲與誤導：新冠疫情中的言論自由陷入險境》（Silenced and Misinformed: Freedom of Expression in Danger During Covid-19）報告，指出自去年以來，許多地方的言論自由受到「前所未見」的限制，甚至有人因缺乏正確資訊而喪命。

國際特赦組織表示，截至去年2月，中國就新冠疫情性質和規模，展開了5511宗涉及「編造、蓄意散佈（有關疫情）錯誤且有害資訊」的刑事調查。坦桑尼亞政府在前總統馬格富利（John Magufuli）執政時，實施禁止「假新聞」的法律，同時限制傳媒報道。今年3月暴斃的馬格富利生前否認國內有疫情，且質疑戴口罩的作用。尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）的政府利用對抗網絡犯罪的緊急立法，懲罰批評政府抗疫的人。組織警告，在俄羅斯，與疫情有關的反「假新聞」法及刑事罰則，即使在疫情平息後也可能繼續實施。

負責研究維權及政策的國際特赦組織資深主任科斯拉（Rajat Khosla）說：「溝通渠道被針對，社交平台遭審查，傳媒機構也被關閉。疫情期間記者和衛生專家被噤聲、囚禁，大眾無法獲得關於新冠的資訊，包括如何保護自己和社區。」他亦稱，全球近500萬人因感染新冠而死，缺乏資訊很可能是造成這結果的因素。

（法新社/中央社）