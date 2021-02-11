美蘋果公司炒#AppleToo運動領袖　被指報復 (22:02)

30歲的帕里什（Janneke Parrish）在得州首府奧斯汀的蘋果公司電子地圖服務部任職項目經理5年，最近被停職受查，周四接獲解僱通知。帕里什表示，公司指控她涉嫌在泄露資料給傳媒的內部調查上沒有遵守指示，在提交給公司的電腦和手機供審查前刪除了一些檔案。儘管帕里什聲稱所刪的只是私人及財務資料，如反映其投資狀況的股票交易平台Robinhood應用程式。她又表示，公司9月時懷疑她把員工會議錄音交給了傳媒，但她否認，強調沒有向外泄露過資料。

帕里什認為自己被解僱，與其作為#AppleToo運動領導人公開談論公司內部問題有關，是公司對她敢於發聲的報復。#AppleToo運動協助組織同事抗議職場性騷擾、同工不同酬等問題，以及每周發布由匿名同事講述的職場問題。蘋果上月初亦以泄漏資料、違反公司政策為由，解僱曾投訴職場性騷擾的高級技術項目經理約維克（Ashley Gjovik）。

帕里什表示，蘋果有保密及對公司忠誠的文化，故其行為被視為不忠，「從開腔之始，我就知道潛在風險，可是這意義重大。假使我被解聘而能伸張正義，我很樂意犧牲」。她還表示將繼續推動該運動。

（紐約時報/衛報）