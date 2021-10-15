英國議員落區遇襲　身中多刀身亡 (22:56)

代表埃塞克斯郡西紹森德（Southend West）選區的埃姆斯（David Amess），周五在貝爾費爾衛理公會教堂（Belfairs Methodist Church）舉行接見選民活動。英國傳媒報道，一名男子突然出現並向埃姆斯連刺多刀。埃塞克斯郡警方表示，他們在中午接報指在濱海利（ Leigh-on-Sea）有人被刺，警員到場後拘捕1名25歲男子並檢獲一把刀，正拘留疑犯。埃姆斯送院後證實不治。

國會多名議員都對事件表示震驚，稱埃姆斯對選區事務相當盡責，會定期在每月第1個及第3個周五跟選民見面。首相約翰遜的妻子西蒙茲、北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）等多人亦在社交網站貼文，對事件表示震驚及傷痛。

69歲的埃默斯在1983年首度當選下議院議員，從未出任大臣或影子大臣職位。他育有5名子女，其個人網站顯示其主要興趣和專業領域是動物福祉和反墮胎議題。

今次事件再令人關注國會議員落區的安全。在2016年脫歐公投前一周，支持留歐的工黨議員考克斯（Jo Cox）在落區前，遭一名極右分子至少連開3槍再用刀襲擊，送院不治。2010年，工黨議員蒂姆斯（Stephen Timms）落區時，被一名因網上影片變得激進的學生連斬兩刀，幸最終獲救。2000年，自由民主黨議員瓊斯（Nigel Jones）的選區辦公室遭一名持劍男子襲擊，其助手在保護他的時候被刺死。

（衛報/英國天空新聞/路透社）