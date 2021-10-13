阿富汗｜G20視像峰會討論阿富汗局勢　歐盟援助增至10億歐元 (16:50)

塔利班上台後，阿富汗面對國際孤立下的財政困境，央行數十億美元資產遭海外銀行凍結，國內銀行現金耗盡，公務員未獲支薪，食物價格及失業率急升，數百萬人恐面臨捱餓。歐盟周二宣布在早前承諾的3億歐元援助外，再向阿富汗及接收其難民的鄰國提供7億歐元援助。

歐盟委員會主席馮德萊恩指出，援助旨在避免阿富汗陷入「嚴重人道主義及社會經濟崩潰」，將經由國際組織直接支援阿富汗人民，不會通過布魯塞爾未承認的塔利班臨時政府。阿富汗的局勢或引發2015年敘利亞內戰般的難民潮，惹歐盟關注。

主持峰會的意大利總理德拉吉（Mario Draghi）表示，要幫助阿富汗人民難免要跟塔利班交涉，但不代表承認塔利班政權，世界將根據其作為而非言辭作判斷，各國特別關注當地婦女的困境，但尚未看到進展。白宮表示，各國領袖談到有需要繼續專注反恐工作，包括應對「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）的威脅。

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京缺席峰會，中國在會前要求解除對阿富汗的經濟制裁，並解凍阿富汗的國際資產，但主要持有相關資產的美國和英國拒絕。

（法新社/路透社）