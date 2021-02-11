美軍核子工程師與妻遭FBI拘捕　涉賣核動力潛艇機密予外國 (20:55)

司法部稱，42歲的托比（Jonathan Toebbe）和其45歲妻子黛安娜（Diana）上周六（9日）在西弗吉尼亞州被捕，被控違反「原子能法」（Atomic Energy Act）罪。托比2012年起為海軍的核子推進技術工作，2017年以文官身分加入海軍，曾在海軍作戰部長辦公室工作15個月，是擁有最高安全機密許可資格的海軍核子工程師。

法庭文件指出，在托比去年12月離開海軍的同一個月，FBI取得一份由托比寄給某國的包裹，內含核潛艇操作指南、技術細節和提出秘密合作的要求。FBI隨即以秘密身分與托比聯絡。起初托比存有戒心，不願與偽裝成外國官員的FBI臥底直接見面，直至他取得首筆賞金。法庭文件顯示，托比有一次把存有機密文件的16GB記憶卡藏在花生醬三文治中，置於西弗吉尼亞州某個「情報秘密放置點」，其妻則負責把風。官員指出，托比在取得加密貨幣後，就會向臥底提供解密金鑰以打開文件。

（紐約時報/華盛頓郵報）