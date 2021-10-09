星擴大旅遊氣泡　李顯龍演說強調不能無限期封城 (21:46)

新加坡在8月達到八成接種率後陸續放寬限制措施，但確診數字颷升速度高於預期，達到近期的每日3000人左右。當局上月宣布在9月27日至10月24日間重新收緊防疫限制，包括社交聚會最多2人、堂食2人一枱等。李顯龍解釋，此舉旨在「放緩確診數字的增長速度，從而減輕醫療人員的重擔，以及令醫療系統保持穩定」。他表示，當局會把握這段時間去擴大醫療系統收容能力，同時加強個案管理，以更精準分辨可留家休養的輕症患者，確保重症患者獲適當照顧。

李顯龍指出，98%以上的本土病例都是輕症或無症狀，只有約2%是重症，其中0.2%死亡或需要進入深切治療部。他指出，有了疫苗，新冠對大多數人來說已成為可醫治的輕微疾病，民眾毋須再過度恐慌。

李顯龍表示，預期未來幾周病例數目將持續增加，並至少需要3個月或甚至長達6個月才會進入新常態，屆時就可鬆綁措施、恢復以往的活動，確診病例數維持穩定、每天可能新增數百宗案例。他強調，新加坡不可能無限期地封城，否則成本將會非常高，也會導致民眾出現心理和情感壓力，以至是精神疲勞。

新加坡民航局同日宣布，將簡化和擴展「疫苗接種者旅遊走廊（VTL）計劃」，容許持外國護照的已完成接種旅客，只須提供接種和病毒檢測證明，就可以入境後毋須隔離，繼上月初跟德國和文萊合作後，前日加入韓國，到昨日再多歐美8國，部分19日起生效。消息公佈後，星航網站昨日下午一度因交通太繁忙而癱瘓。

（海峽時報/聯合早報/中央社）