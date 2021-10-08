日本關東5.9級地震　最少32人傷 (11:09)

日本氣象廳稱，地震發生在當地時間昨晚10時41分，震央位於東京東面的千葉縣，震源深度約75公里，當局未有發布海嘯警報。法新社報道，地震造成建築物搖晃、商品掉落貨架。東京一度有250戶住宅停電，有人被困升降機內，東京消防廳人員亦忙於修復市內爆裂水管。千葉縣袖浦市煉油廠一度發生火災，幸無人受傷。區內核電站已進行檢查，內閣官房長官松野博一證實設施未有異常。

東京都交通局稱，足立區的新交通系統「日暮里舍人線」舍人公園站附近行駛的5節電車的前3節車廂出軌，導致3名乘客受傷，修復可能需時數天。多列子彈列車與地區列車預防性停駛，有乘客被困車廂。部分列車服務今晨（8日）繼續暫停，即使恢復運作班次也大受影響，JR東日本因出現混亂，在埼玉縣川口站等處實施限制人流措施。國土交通省東京機場事務所稱，東京羽田機場4條跑道臨時關閉。

共同社報道，警方和消防人員表示傷者有32人，包括列車急煞導致乘客摔倒。

氣象廳認為，這是板塊交界處發生的地震，還觀測到「長周期地震動」，存在高樓等緩慢而大幅度持續搖晃的可能性。

（共同社/中央社/法新社）