專家質疑新冠藥丸可致癌籲慎用　默沙東：動物測試顯示沒問題 (19:13)

Molnupiravir的原理是在體內釋出一種名為NHC的化合物並滲入病毒的基因內，然後在病毒自我複製時造成大量變異，令它們無法生存。美國著名財經雜誌《巴倫周刊》（BARRON'S）報道，研究NHC數十載的美國埃默里大學醫學院生化藥理學部總監申納茨（Raymond Schinazi）警告，之前已有研究顯示NHC會改變動物細胞基因，其所創辦的生物技術公司Pharmasset，曾於2003年考慮利用NHC技術治療丙型肝炎，就是因為憂慮細胞變異而無疾而終。

默沙東發言人表示，公司已在動物身上作大量測試，「這些測試數據的完整性，顯示Molnupiravir不會對哺乳類動物細胞造成基因變異」。但紐約大學醫學院微生物學系教授蘭多（Nathaniel Landau）認為，就算動物測試結果初步看來不俗，在確保不會致癌前不宜急於推出應用。

根據美國聯邦政府追蹤臨牀測試的網站，Molnupiravir的測試沒有包括孕婦，研究人員也特意要求男性測試者避免進行異性性行為。

（巴倫周刊/CNBC/法新社）