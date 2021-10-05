諾貝爾獎｜研氣候暖化　解複雜物理系統　3科學家共享物理學獎 (22:16)

真鍋淑郎及哈塞爾曼獲一半物理學獎，另一半獎項頒給帕里西。現年90歲的真鍋在日本愛媛縣宇摩郡新宮村出生，1958年在東京大學獲得博士學位，同時應美國國家氣象局（現為美國國家海洋和大氣管理局）的邀請赴美。他在1960年代開發出地球氣候的物理學模型，首度揭示輻射平衡（radiation balance）與氣團（air masses）垂直傳送的相互作用。

89歲的德國氣象及海洋學家哈塞爾曼則在1970年代建立連結天氣與氣候的模型，解答為何氣候模型在天氣多變混亂的情况下依然可靠。至於73歲的帕里西，1980年在無序的複雜材料中發現了隱藏模式，對複雜系統理論作出非常重要的貢獻，有助人類理解和描述許多看似完全隨機發生的物質與現象。

清華大學物理系特聘教授林秀豪稱，帕里西是統計場論的祖師爺，統計系統有很多小成分組成，不同成分間會產生交互作用，而統計系統通常是複雜系統且本身無序，如玻璃就是典型的複雜系統，玻璃本質是會流動的，只是因為動得很慢，所以肉眼看不到。

（紐約時報/日經亞洲/中央社）