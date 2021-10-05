facebook吹哨者國會聽證會促加強監管　白宮：盼從聯邦層面行動 (19:45)

《華爾街日報》早前獲豪根提供內部文件，揭示facebook明知旗下Instagram損害青少年用戶心理健康，但一直淡化問題，該報道促使參議院商務小組委員會就facebook產品對兒童造成風險舉行聽證會，並請豪根周二出席作供。根據她向委員會提交的書面證辭，她將facebook比喻為拒絕告知公眾吸煙損害健康的煙草商，「當我們意識到煙草公司隱瞞其造成的損害時，政府採取行動。當我們知道汽車設安全帶會更安全時，政府也採取行動。我懇請你們（議員）現在也這樣做。」

白宮新聞秘書普薩基周一將矛頭直指facebook，稱這些科網巨擘目前自行管理其平台上的暴力或仇恨言論，但豪根的受訪言論印證拜登政府和兩黨議員對社交平台擁有的權力及其如何運作的憂慮，亦證明社交平台自我監管並不有效，拜登政府希望從聯邦層面加強監管它們。

受豪根爆料消息及facebook旗下的Instagram及WhatsApp周一廣泛死機影響，facebook股價周一大跌4.9%，創辦人朱克伯格的身家在數小時內縮水逾60億美元（約467億港元），降至1216億美元（約9465億港元）。

（衛報/路透社/彭博/獨立報）