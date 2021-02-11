ICIJ「潘朵拉文件」揭多名國家領袖涉境外匿資產避稅　包括約旦國王捷克總理 (11:18)

調查報告有約600名來自不同傳媒機構的記者參與，披露全球14間金融服務公司共約1190萬份文件。有關文件顯示，全球有35名現任或前任的國家級領導人涉及貪污、洗黑錢或避稅指控。

報告指出，阿卜杜拉二世在海外建立離岸公司及避稅天堂網絡，在加州、華盛頓和倫敦累積價值近1億美元的房地產。英國廣播公司（BBC）引述阿卜杜拉二世的律師指出，所有購入的物業均是用其個人資產購買，強調不少名人基於私隱和安全理由，都會以離岸公司購買房地產。

報告又揭露，捷克總理巴比什未有申報一間境外投資公司，而該公司曾購買法國南部一個價值2200萬美元的酒莊。巴比什將於本周參與捷克國會選舉。

報告並指出，英國前首相貝理雅及妻子透過購入一間擁有倫敦一座辦公大樓的離岸公司，從而免於繳付逾30萬英鎊的印花稅。

另外，報告顯示俄羅斯總統普京疑似在摩納哥擁秘密資產。《華盛頓郵報》稱，一名俄羅斯女子在摩納哥擁有一座豪宅，她被指是普京的情婦。

（法新社/中央社）