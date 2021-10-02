菲總統杜特爾特突宣布放棄角逐副總統　退出政壇 (19:31)

民調顯示，76歲的杜特爾特（Rodrigo Duterte）現時民望與他在2016年當選時一樣高企，但該國憲法禁止總統連任。他今日沒有如預期般自己報名參選副總統，而是陪同其親信、參議員克里斯托弗．吳（Christopher Go）登記。他說：「菲律賓民眾壓倒性的感覺是我沒有資格參選，競逐副總統是走法律罅和違反憲法精神。今天，我宣布退出政壇。」有民調顯示，六成民眾認為杜特爾特參選副總統與憲法精神不符。

杜特爾特暫未宣布屬意的繼任人選，但普遍估計是其擔任達沃市長的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）。薩拉在最近的民調一直保持在20%左右的支持度，領先群雄。她上月曾表示，自己與父親兩人中只會有一人在明年競選國家公職。如今杜特爾特棄選，本被視為為她參選鋪平道路。不過，在杜特爾特宣布棄選後1小時，薩拉宣布她會角逐連任市長，換言之不會參選總統。

有意參選明年大選正副總統一職者，必須在周五（10月1日）之前登記，但在11月15日前允許退出和換人。有學者指出，不排除杜特爾特之後還會改變主意。

杜特爾特8月宣布角逐副總統一職，就被指是因為擔心卸任後可能面臨刑事檢控。若薩拉當選總統，將可保護父親免受菲律賓及國際刑事法院（ICC）的刑事檢控。ICC檢察官正調查杜特爾特發動的流血掃毒戰，人權組織估計這場掃毒戰造成數以萬計人死亡。

（路透社/法新社/中央社）