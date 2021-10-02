菲總統杜特爾特突宣布放棄角逐副總統　退出政壇 (19:31)

上月才接受執政黨提名角逐明年大選副總統一職的菲律賓總統杜特爾特，今日（2日）突然宣布放棄參選並退出政壇。外界原本以為這是為其長女參選總統鋪路，但她隨後表示將會角逐連任達沃市長，令杜特爾特父女的支持者大感失望。
民調顯示，76歲的杜特爾特（Rodrigo Duterte）現時民望與他在2016年當選時一樣高企，但該國憲法禁止總統連任。他今日沒有如預期般自己報名參選副總統，而是陪同其親信、參議員克里斯托弗．吳（Christopher Go）登記。他說：「菲律賓民眾壓倒性的感覺是我沒有資格參選，競逐副總統是走法律罅和違反憲法精神。今天，我宣布退出政壇。」有民調顯示，六成民眾認為杜特爾特參選副總統與憲法精神不符。
杜特爾特暫未宣布屬意的繼任人選，但普遍估計是其擔任達沃市長的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）。薩拉在最近的民調一直保持在20%左右的支持度，領先群雄。她上月曾表示，自己與父親兩人中只會有一人在明年競選國家公職。如今杜特爾特棄選，本被視為為她參選鋪平道路。不過，在杜特爾特宣布棄選後1小時，薩拉宣布她會角逐連任市長，換言之不會參選總統。
有意參選明年大選正副總統一職者，必須在周五（10月1日）之前登記，但在11月15日前允許退出和換人。有學者指出，不排除杜特爾特之後還會改變主意。
杜特爾特8月宣布角逐副總統一職，就被指是因為擔心卸任後可能面臨刑事檢控。若薩拉當選總統，將可保護父親免受菲律賓及國際刑事法院（ICC）的刑事檢控。ICC檢察官正調查杜特爾特發動的流血掃毒戰，人權組織估計這場掃毒戰造成數以萬計人死亡。