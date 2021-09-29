助斯諾登藏身家庭獲加拿大庇護　斯諾登：長期以來最好消息 (18:00)

非牟利難民組織For the Refugees發聲明表示，凱拉帕塔（Supun Thilina Kellapatha）、其妻諾尼斯（Nadeeka Dilrukshi Nonis）及其兩個孩子，周二下午抵達多倫多，將前往蒙特利爾展開新生活。他們來自斯里蘭卡，8年前曾讓被美國追緝的斯諾登匿藏在其香港的狹小家中。他們2017年在香港申請難民資格被拒後，面臨被驅逐出境。

在港曾義助斯諾登匿藏的共有7人，除凱拉帕塔一家外，For the Refugees於2019年已協助菲律賓裔的羅德爾（Vanessa Rodel）及其女兒獲加拿大批出難民身分，該組織之後一直游說加國政府庇護其餘5人。For the Refugees稱，目前只剩下斯里蘭卡逃兵普什帕庫馬拉（Ajith Pushpakumar）留在香港，稱「他仍處於危險中」，呼籲加國政府盡快批准其庇護申請。

斯諾登2013年向傳媒公開華府機密文件，揭露當局大規模監控國民，之後逃亡香港，這些難民家庭同意收留斯諾登約兩周，直至他前往俄羅斯。2016年美國導演奧利華史東（Oliver Stone）將斯諾登的事件拍成電影，這些難民家庭的角色才首次曝光，For the Refugees稱這讓他們在港持續恐懼和擔憂。

（法新社/華盛頓郵報）