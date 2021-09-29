岸田文雄將接任日本首相　曾表明首要任務抗衡中國 (14:43)

在次輪投票中，岸田文雄在黨員黨友票僅於8個都道府縣勝出，但在382張國會議員票取得壓倒性249票。河野太郎則獲131張國會議員票和39張黨員黨友票。隨着岸田文雄當選自民黨新總裁，國會將在10月4日開會選出新首相，由於自民黨控制參眾兩院，故岸田文雄篤定成為新首相，料10月初組成新內閣，隨後緊接眾議院選舉。

64歲岸田文雄是政治世家第三代，祖父和父親都是眾議員。他帶領被視為黨內鴿派的宏池會（即「岸田派」），但岸田文雄月初表明抗衡中國是首要任務，本月13日發表外交及安全政策又點名中國，主張設立負責人權事務的首相輔佐官，應對中國在新疆打壓少數民族的問題。

岸田文雄在1993年首度當選眾議員。隨着安倍晉三在2012年第二次上台，他擔任外相長達4年7個月，是戰後任期第二長的外相；其任內政績包括在2015年與韓國就二戰「慰安婦」問題達成協議、2016年促成時任美國總統奧巴馬首次訪問原爆地廣島等，直至2017年8月卸任，其後出任自民黨高層「黨四役」之一的政務調查會長，去年9月首度參加自民黨總裁選舉，但不敵獲多個主要派閥支持的菅義偉。

（NHK/讀賣新聞）