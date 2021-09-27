疫下22國民眾去年「減壽」逾半年　美國男性最多達2.2年 (21:53)

這項發表於《國際流行病學期刊》（International Journal of Epidemiology）的研究把預期壽命定義為，若按目前死亡率不變下新生兒的平均壽命。研究員分析了歐美等共29個國家的死亡數據，發現27個國家民眾去年的預期壽命較2019年水平下跌，其中22個國家民眾預期壽命下跌逾6個月，8個國家女性及11個國家男性的預期壽命縮短超過1年。研究亦發現，大部分國家男性預期壽命跌幅都較女性高，其中跌幅最大的是美國男性，預期壽命相較2019年水平減少了2.2年，美國女性亦減少1.65年。有專家估計男性出現新冠重症機率較高，或與男女的生理差異及行為因素有關，例如較多親臉和遇到問題時較遲求醫等。

參與研究學者卡夏普（Ridhi Kashyap）稱，美國60歲以下年齡組別的死亡率增加，是預期壽命下降主因，歐洲大部分地區民眾預期壽命下降，則主要受到60歲以上者死亡率增加所影響。

（路透社/中央社/金融時報）