德國大選默克爾「票倉」失守　社民黨新秀勝選 (15:24)

東北部梅克倫堡-前波美拉尼亞州（Mecklenburg-Vorpommern）第15選區，默克爾自1990年起在這個東德故鄉勝選8次，2017年上屆選舉時仍有44%得票，遙遙領先第二名的德國另類選擇黨（AfD）候選人的19.3%；2013年時默克爾得票更達56.2%。

至今屆選舉，27歲社民黨新秀卡秀茨基（Anna Kassautzki）以24.3%得票，擊敗得票20.4%、從事稅務稽查的33歲基民盟候選人京特（Georg Guenther）。在大學工作的卡秀茨基勝選後說，「我感到無比榮幸。這是全黨努力的結果。」她在這個選區的得票比4年前社民黨此區候選人多12.7個百分點。

卡秀茨基1993年生於海德堡，在鄉村長大，後來取得格賴夫斯瓦爾德（Greifswald）大學政治學碩士學位。她表示，自己在13歲時有感極右勢力愈來愈強大，於是開始參與政治活動，成為一個和平反法西斯的教育組織成員，2014年加入社民黨，成為社民黨青年軍一員，目前仍擔任社民黨青年軍的地區黨部主席。

（中央社）