塔利班臨時政府的教育部宣布,男生的中學第七至十二班(相當於香港的中一至中六)課堂周六起恢復,「所有男教師和學生應當返回教育機構上課」,卻沒提及女教師和學生的復課日期。

有婦女組織表示,目前阿富汗大部分正規中學女性都無法上課,只有部分女性冒險在家上課或由慈善組織在偏遠省份開班授課,教師隨時面臨被當局帶走毆打的風險。當局早前曾表示小學女生可以返回學校上課,大學女生亦在男女分隔和由女子教導的情況下可以上學。

另外,阿富汗原政府的婦女事務部大樓,被塔利班政府新設立的「勸善懲惡部」(Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)徵用。該部門在1990年代塔利班掌權時,被指用作懲罰違反塔利班嚴格伊斯蘭教法的女性。

(衛報)