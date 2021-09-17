新冠疫苗｜輝瑞稱疫苗效力隨時間減弱　倡美監管機構准打加強劑 (13:11)

輝瑞表示，其臨牀試驗數據顯示，施打第二劑BioNTech-輝瑞疫苗後，保護力每兩個月下降約6%，由接種第二劑後首周的96.2%，跌至4個月後的83.7%，打第三針後會回復至95%。在較早接種疫苗的人群中，突破性感染（即完成接種後仍受感染）的比率更高。

另外，美國莫德納（Moderna）藥廠亦表示，針對旗下疫苗進行的最新大型測試結果顯示，疫苗保護力會隨時間減弱，相信到了今個秋冬季節，疫苗接種者的保護力將下滑，預計會增加至少60萬宗突破性感染個案。莫德納已於本月1日向美國食品及藥物管理局（FDA）提出申請，尋求授權接種加強劑。

FDA的醫學專家周五（17日）將會開會討論，並就是否容許大眾接種第三劑BioNTech疫苗進行投票。如果獲通過，疾病控制及預防中心（CDC）的委員會在下周三和四（22日及23日）的會議上，將決定哪些人在什麼時候先接種加強劑。

（中央社/法新社）