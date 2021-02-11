美英澳結盟成立AUKUS　助澳建核動力潛艇　中方：損國際核不擴散努力 (17:51)

美國總統拜登、英國首相約翰遜和澳洲總理莫里森以視像對話的形式，宣布建立名為「AUKUS」的新聯盟，名字由澳、英、美的首字母縮寫而成。在新聯盟首個項目，美國和英國將協助澳洲建立至少含8艘核動力潛艇的艦隊。三國領袖強調，澳洲並非要部署核武，而是為潛艇配備核推進系統，以應付威脅。有美國高級官員指出，核動力潛艇航行得更寧靜和快速，續航時間亦較長，將有助澳洲海軍在印太地區提供威懾作用。

莫里森表示，將在南澳首府阿德萊德（Adelaide）建造這批潛艇。拜登稱，三國將展開為期18個月的諮詢期，以落實計劃細節，包括勞動力、培訓要求以至生產時間表，並會確保完全履行防止核擴散的承諾。美國官員指出，由於澳洲沒有任何核基建，這項工作或需持續數年。澳洲因這項計劃取消在2016年與法國造船廠簽訂、價值400億美元（約3111億港元）的潛艇合約，引起法國不滿。新聯盟亦會加強在網絡安全、人工智能和量子科技等領域的合作。

中國外交部發言人趙立堅稱，三國的核潛艇合作「嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力」。他又稱美英向澳洲出口高度敏感的核潛艇技術，再次證明兩國將核出口作為地緣政治博弈的工具，採取雙重標準，是極不負責任的行徑。

（路透社/法新社/金融時報）