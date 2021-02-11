以色列公司軟件被揭悄悄入侵蘋果電子產品　不點擊連結也中招　蘋果籲立即更新程式 (15:22)

公民實驗室是多倫多大學旗下一個學術研究組織，專門調查針對記者和異見者的網絡攻擊。今年初一名沙特阿拉伯異見者向他們求助，他們在3月份開始進行調查和挖掘線索，後來發現其手機被NSO的飛馬（Pegasus）軟件入侵，到上周在檢查手機備份時找到確鑿證據。今次發現的襲擊令人憂慮，原因是它屬於「零點擊」（Zero-click）技術，意味着用戶就算有警覺，沒有點擊連結或打開文件，手機都會自動被感染。

除iPhone的iOS操作系統外，飛馬還可能襲擊蘋果的Macintosh電腦、平板電腦iPad和智能手表Apple Watch的iMessage。蘋果公司周一呼籲用戶立即將電子設備的作業系統更新至iOS 14.8、MacOS 11.6和WatchOS 7.6.2。

NSO周一發表的聲明未有正面回應事件，只說：「NSO集團將繼續為全球各地的情報和執法機構提供拯救生命的技術，以打擊恐怖和犯罪行為。」

（華爾街日報/衛報/中央社）