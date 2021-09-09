價值觀不一致　拜登政府要求18名前朝軍校顧問委員會成員辭職 (19:32)

其中出任空軍學院顧問委員會成員的康韋和海軍學院顧問委員會成員沃特（Russell Vought）都表明不會辭職，康韋更質疑拜登此舉是要分散民眾對近期事件如從阿富汗撤軍等的注意力，更稱要辭職的應是拜登本人。被要求離職的西點軍校顧問委員會成員莫布斯（Meaghan Mobbs）也批評有關要求不合理，稱自己任內曾跟奧巴馬政府委任的人選共事。

白宮總統人事辦公室主管羅素周三去信西點軍校、空軍學院和海軍學院的顧問委員會中18名成員，要求他們辭職。各軍事學院的顧問委員會由國會議員和總統委任的人組成，負責監督軍事學院士氣、紀律、財政和課程等事宜；委員會每年召開數次會議，並向總統提出建議；由總統委任的成員任期為3年。

（CNN/路透社）