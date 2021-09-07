緬甸「民族團結政府」發動人民防衛戰　籲國民推翻軍政府 (13:54)

以全國民主聯盟為骨幹的「民族團結政府」，其署任總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）在社交平台facebook發表演說，稱平行政府已展開防衛戰，呼籲「全國每一角落」的民眾反抗由敏昂萊領導的軍政府，又說平行政府5月成立的「人民防衛軍」將會保障民眾的生命和財產。他又呼籲現時為軍政府工作的官僚離任。

杜瓦拉希拉說，「隨着人民革命展開，所有被敏昂萊欺騙和壓制的士兵、警隊和公務員，請立即加入人民防衛軍，並向民族團結政府的國防部和內政部報到。」他又呼籲少數族裔立即加入攻擊軍方並全面控制自己的土地，並下令人民防衛軍控制自己區內的軍政府資產。他說，民族團結政府的目標是將敏昂萊趕落台，根除獨裁，並成立一個會全面保障平等的和平民主聯邦。

東盟緬甸問題特使、文萊外交主管部長艾瑞萬（Erywan Yusof）早前提出緬甸雙方停火4個月，以展開人道主義救援，日本共同社周日（5日）報道，緬甸軍方已同意停火提議，但路透社早前稱引述民族團結政府中人表示，緬軍的承諾不可信。杜瓦拉希拉周二的演說，意味着平行政府將不會跟隨東盟提出的停火建議。

（半島電視台/日經亞洲/路透社）