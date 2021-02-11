美網站Politico披露英女王一旦駕崩國葬安排、查理斯繼位細節　英內閣調查外泄事件 (17:49)

據Politico披露的文件內容，英女王的國葬計劃代號為「Operation London Bridge」（倫敦橋行動），列明10日哀悼期內的安排。報道稱，女王一旦駕崩，王室會首先致電通知首相，再通知其他內閣大臣及高層官員。王室亦會向公眾發官方公布女王死訊，所有政府機關必須在公布發出後的10分鐘內下半旗致哀。王室官方網頁及政府社交網頁會轉為黑白色。

有關查理斯繼位安排的「Operation Spring Tide」（春潮行動）細節亦告流出。女王駕崩當天，首相會與王儲查理斯會面，同日黄昏查理斯會發表全國講話。

女王駕崩翌日，登基會議將在聖詹姆士宮舉行，正式宣布查理斯繼位為新國王。第三日，女王的遺體將送回白金漢宮。第四日，查理斯會先到國會大樓會見國會議員，其間議員會動議哀悼女王。隨後數天查理斯將先後到訪蘇格蘭、北愛爾蘭及威爾斯，出席哀悼活動。

女王的國葬喪禮，預定在她駕崩後10日在西敏寺大教堂舉行。在女王駕崩第七日，其靈柩將放置於西敏寺大教堂，供民眾瞻仰三日。喪禮當日會定為全國哀悼日，中午全國會哀悼兩分鐘，女王最後會安葬於溫莎堡的國王喬治六世紀念教堂。

（Politico/每日郵報）