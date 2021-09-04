日媒：菅義偉料支持河野太郎任自民黨總裁　安倍晉三挺高市早苗 (16:43)

日本電視台新聞網（NNN）周六（4日）報道，周五（3日）宣布不再競逐連任黨總裁的日本首相菅義偉，將支持改革擔當相河野太郎擔任自民黨總裁。不過TBS電視台引述消息報道，在黨內具影響力的前首相安倍晉三支持前總務大臣高市早苗。
自民黨總裁選舉將於本月29日舉行，料獲菅義偉支持的58歲河野太郎曾任外相和防衛相，他利用Twitter爭取到不少年輕人支持，現擁有230萬追隨者。河野在黨內屬於麻生派，去年已有意參選黨總裁，但被麻生派會長、副首相麻生太郎勸退，但報道指出，他已獲得麻生太郎的認可出選。
由於暫時沒有明確領先者，前首相安倍晉三支持誰人出選備受關注。安倍在自民黨兩個最大派閥和保守派議員中具有影響力。TBS報道，原本力挺菅義偉的安倍，隨着對方退出選戰，他現改為支持前總務大臣高市早苗任自民黨總裁。高市在安倍擔任首相期間，曾任自民黨政調會長及總務大臣等要職。安倍跟高市同任自民黨內保守派團體「保守團結之會」顧問，兩人的政治理念相近。
自民黨在眾議院長期佔多數議席，因此總裁選舉的勝出者幾乎肯定將成為日本下任首相。
（路透社/中央社）
相關報道︰
菅義偉棄爭連任自民黨總裁 日大選臨近 河野太郎擬鬥岸田文雄爭相位