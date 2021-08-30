新冠肺炎｜南非發現新變種病毒或更具傳染力　遍及至少7國包括中國 (14:12)

報告稱，這款C.1.2變種病毒株今年5月在南非被發現，現已在中國、英國、新西蘭、瑞士、葡萄牙、毛里求斯和剛果民主共和國出現個案。專家表示，C.1.2變種病毒株由第一波疫情時的C.1演化而成，每年進行41.8次突變，這速率較現時所知其他屬於「受關注的變種」（variant of concern）的變種病毒株高一倍，是現時所有已知變種病毒中，較原病毒變種得最多的一種。

專家表示，雖然還要進行更多研究以斷定這些突變對病毒功能的影響，但現時所得到的流行病學和基因組數據顯示，這變種擁有一系列「優勢」，包括傳播性和避開免疫反應的能力。

南非涉及C.1.2的確診數字比例，由5月時的0.2%，增至6月時的1.6%，7月時再增至2%。專家稱，這種短時間內增長的幅度，與之前Beta和Delta變種在當地傳播的情況相似。

（耶路撒冷郵報/每日郵報）