新冠肺炎｜英國研究：確診衍生血栓或中風機率遠高於接種疫苗 (17:35)

研究人員分析了逾2900萬名在2020年12月至今年4月間，注射了第一劑牛津-阿斯利康新冠疫苗（下稱牛津疫苗）或BioNTech-輝瑞疫苗（下稱BioNTech疫苗）的人，以及追蹤大約170萬名新冠患者，發現在接種後8至28天，出現血栓栓塞、血小板減少症等併發症的比率雖高於正常情況，卻遠低於新冠患者。

研究員估計，1000萬名接種了首劑牛津疫苗的人中，接種後28日內因血小板數量偏低而住院或死亡者，佔107人。新冠患者確診28天內因血小板水平少而住院或死亡者，每1000萬人中佔934人。

接種第一劑牛津疫苗而於28日內因罕見凝血情況住院或死亡者，每1000萬人中佔66人；此情況的新冠患者則是每1000萬人中有達12,614人。至於接種第一劑BioNTech疫苗而於28日內因缺血性中風住院或死亡者，估計發生率是每1000萬分之143；新冠患者因缺血性中風住醫或死亡者，是每1000萬人中佔1699人。

（彭博社/CNBC/BBC）