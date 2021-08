阿富汗｜喀布爾爆炸釀13美軍亡　「伊斯蘭國」分支認施襲　拜登哽咽：要兇徒付出代價【短片】 (09:14)

拜登稱,已下令美軍制訂對付ISIS-K的計劃,打擊其領導層、資產及設施等,但同時稱不會訴諸於大型軍事行動。他又形容喪生的美軍為「英雄」,說美軍不會被恐怖分子嚇到,將按照原定計劃在8月31日前撤離阿富汗,撤離行動不會因襲擊事件而中斷。

美國中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)較早前亦稱爆炸為「伊斯蘭國呼羅珊省」策動的雙重自殺式襲擊。他表示,來自ISIS的威脅一直存在,相信對方會繼續施襲,施襲方式可能包括火箭炮或汽車炸彈襲擊。

喀布爾連環爆炸 美軍多人死傷 情報預警ISIS分支機場附近發動恐襲

Watch as I deliver remarks on the terror attack at Hamid Karzai International Airport, and the U.S. service members and Afghan victims killed and wounded. https://t.co/NBv02m3Bpm— President Biden (@POTUS) August 26, 2021