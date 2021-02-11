阿富汗｜喀布爾爆炸釀13美軍亡　「伊斯蘭國」分支認施襲　拜登哽咽：要兇徒付出代價【短片】 (09:14)

阿富汗喀布爾機場外入閘處及附近一間酒店周四（26日）連環發生爆炸，阿富汗官員及美國國防部表示，爆炸造成最少60名平民死亡，美軍方面有13人死亡、18人受傷。極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）承認責任，美國總統拜登在電視講話中忍淚哽咽，稱「我們不會原諒，不會忘記」，矢言要兇徒付出代價。
拜登稱，已下令美軍制訂對付ISIS-K的計劃，打擊其領導層、資產及設施等，但同時稱不會訴諸於大型軍事行動。他又形容喪生的美軍為「英雄」，說美軍不會被恐怖分子嚇到，將按照原定計劃在8月31日前撤離阿富汗，撤離行動不會因襲擊事件而中斷。
美國中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）較早前亦稱爆炸為「伊斯蘭國呼羅珊省」策動的雙重自殺式襲擊。他表示，來自ISIS的威脅一直存在，相信對方會繼續施襲，施襲方式可能包括火箭炮或汽車炸彈襲擊。
（法新社/路透社）
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Watch as I deliver remarks on the terror attack at Hamid Karzai International Airport, and the U.S. service members and Afghan victims killed and wounded. https://t.co/NBv02m3Bpm— President Biden (@POTUS) August 26, 2021