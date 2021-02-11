阿富汗｜喀布爾爆炸釀13美軍亡　「伊斯蘭國」分支認施襲　拜登哽咽：要兇徒付出代價【短片】 (09:14)

拜登稱，已下令美軍制訂對付ISIS-K的計劃，打擊其領導層、資產及設施等，但同時稱不會訴諸於大型軍事行動。他又形容喪生的美軍為「英雄」，說美軍不會被恐怖分子嚇到，將按照原定計劃在8月31日前撤離阿富汗，撤離行動不會因襲擊事件而中斷。

美國中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）較早前亦稱爆炸為「伊斯蘭國呼羅珊省」策動的雙重自殺式襲擊。他表示，來自ISIS的威脅一直存在，相信對方會繼續施襲，施襲方式可能包括火箭炮或汽車炸彈襲擊。

（法新社/路透社）

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