阿富汗｜喀布爾機場外爆炸多人死傷　美官員料屬自殺式襲擊 (23:53)

【23:53】美國國防部表示，喀布爾機場一帶發生最少兩次爆炸，美國國務院另稱據報現場亦有人開槍。有塔利班官員稱，事件中最少13人死亡，包括小童，另有多名塔利班守衛受傷。當地醫院則表示，有最少6人死亡、約60人受傷送院。路透社引述美國官員稱，傷者當中包括美軍，最少一人重傷，且料美國人員傷亡數字會上升。

【22:24】美國有線新聞網絡（CNN）報道有阿富汗人受傷，美國官員稱相信爆炸是自殺式炸彈襲擊，爆炸點是機場其中一個入閘處。意大利國防部消息周四亦稱，該國一架載了近100名阿富汗平民的軍用運輸機從喀布爾機場起飛不久受槍擊，但沒有造成損毁，也未清楚射擊來源。

在周三（25日），美國連同其英澳等盟友紛紛發出「伊斯蘭國」（ISIS）分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）可能發動恐襲的警告，催促在阿富汗的國民馬上遠離喀布爾機場。不過機場之外始終有大批人聚集，希望能趕在各國停止疏散行動之前擠上飛機。在疏散壓力愈益擴大下，一些國家承認會有數以萬計曾協助歐美的阿富汗人被撇下，美國則在周三證實約1500名美國人尚在阿富汗。

（BBC/CNN/紐約時報）