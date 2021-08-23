新冠肺炎｜莫里森：澳洲幾不可能清零　民眾不能永遠活在封城中 (20:08)

莫里森周日接受澳洲廣播公司節目訪問時說，需要把抗疫焦點轉移到住院率而不是確診數字。他指出，當合資格者的疫苗接種率達七至八成，就會逐步放寬抗疫限制，民眾總不能永遠生活在封城限制之中。周一莫里森在坎培拉舉行的記者會再表示，封城不能永遠持續下去：「這並非在這國家可持續的生活方式。」

澳洲政府上月公布分為4階段的鬆綁計劃，稱16歲以上人口的疫苗接種率達到七成，就不太可能需要嚴格封城命令；達到八成就視情況採取「高度針對」封鎖措施，已接種疫苗民眾可跨州活動。澳洲全國三成16歲以上的人已完成接種疫苗，52%已接種最少一劑。

不過西澳省和昆士蘭省當局已表明，即使疫苗接種率已達目標水平，都會繼續執行部分抗疫措施。

（彭博社/中央社/路透社）