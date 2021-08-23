新冠疫苗｜科學界研「減量疫苗」　盼解決全球疫苗短缺 (13:43)

英國《觀察家報》報道，為英國政府提供抗疫建議的疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）數名成員表示這值得研究。報道稱，英國南安普敦大學醫院正統籌進行「減量加強劑」成效的研究。JCVI將會參考有關研究結果和其他研究的資料，作為秋天推出「補針」計劃的考慮因素。研究人員主要了解不同劑量的安全度和副作用。

有研究人員質疑減量疫苗或導致疫苗抗藥性；但由於較少人會染病，有關壞處可以抵銷，以往其他病症也曾經因為疫苗不足而採用「減量」做法。香港大學公共衛生學院教授高本恩（Benjamin John Cowling）最近亦發表文章，稱減量疫苗是全球疫苗短缺的潛在解決方法之一。醫學界估計，全球需要約110億劑疫苗，以為七成人口接種；截至7月初，接種劑數只有約32億，有些較貧窮國家甚至要到2023年才有望取得疫苗。

另外，報道指出，JCVI預計將否決為成年人立即接種新冠疫苗加強劑，以待更多研究結果出爐，但當局傾向為高危人群「補針」以加強他們的免疫力，最快下月展開。

（觀察家報）