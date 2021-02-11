阿富汗｜塔利班建阿富汗伊斯蘭酋長國　稱不奉民主制　女權由伊斯蘭學者決定 (17:55)

另外，在路透社周三（18日）發布的訪問中，塔利班高級成員哈希米（Waheedullah Hashimi）表明不會奉行民主體制，稱因為這在阿富汗並沒有基礎，塔利班政府將是奉行伊斯蘭律法的伊斯蘭政府。至於女性權利方面，將交由伊斯蘭學者決定，包括女性能否接受教育、工作，以及日常衣著是否需要覆蓋全身等。哈希米說，「我們不會討論在阿富汗應採用何種政治制度，因為這很清楚。這是伊斯蘭教法體制，就是這樣。」哈希米稱將會由管治委員會處理國家日常運作，而精神領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）將繼續成為最高領導人。

塔利班二號人物巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）被視為新總統熱門人選，哈希米稱將有高層擔任「總統」一職，但可以是阿洪扎達3名副手其中一人。3名副手除巴拉達爾外，亦包括塔利班創辦人奧馬爾之子雅各布（Mawlavi Yaqoob）和塔利班分支「哈卡尼網絡」領袖哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）。塔利班亦將成立新軍隊，將包括塔利班成員和舊政府士兵，另因外國部隊撤走而獲得直升機和飛機等，但由於缺乏機師，將聯絡舊政府機師招募加入。

（綜合報道）