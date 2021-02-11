阿富汗民眾湧首都機場盼逃亡引混亂　美軍向天開槍示警　路透社︰機場最少5死【短片】 (15:34)

數以百計阿富汗民眾昨夜已開始摸黑闖入喀布爾國際機場跑道，拖着行李相互推擠，盼能擠上商業航班逃離阿富汗。社交平台有多條影片顯示機場的混亂情況，當中可見大批民眾在機場停機坪和跑道奔跑，有人爬上已擠滿人的登機橋，有人甚至半空懸吊，場面驚險，有在場美軍向天開槍示警。一名目擊者向法新社說：「我非常害怕，他們對空開了很多槍。」美國官員透過電話向路透社表示：「群眾失控了，（對空）鳴槍只是為了紓緩混亂場面。」

美國國務院表示，美軍目前控制着機場範圍，並負責掌控機場空中交通，協助駐喀布爾大使館職員和其他平民撤離，而大使館人員已經全部身處機場。不過，由於機場情況混亂，機場當局今日（16日）宣布所有民航班機服務已經暫停。

另外，多家大型國際航空公司宣布部分國際航線會改道避開阿富汗上空，以策安全，包括英航、聯合航空和維珍航空等。其他國家如加拿大、英國、德國和法國等，則指示國內航空公司的飛機在經過阿富汗上空時，要確保最少離地2.5萬呎。監察空中交通網站FlightRadar24顯示，在香港時間下午2時40分，阿富汗上空並沒有任何商務飛機經過。

（法新社/路透社）