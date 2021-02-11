蘋果擬全美iPhone手機安裝監察軟件　稱為偵測兒童色情照片　專家批個人私隱重大倒退 (21:45)

《金融時報》報道，蘋果公司本周較早時在一個視像會議上，向出席的資訊保安研究員介紹名為「neuralMatch」的系統。蘋果計劃在所有美國iPhone手機上安裝這套系統，它會在用戶上傳照片到iCloud Photos前，先自動將它們與「全國失蹤及剝削兒童中心」（NCMEC）提供的20萬張性虐待照片作比對，若偵測到用戶上傳的違規照片達到一定數量，軟件就會上傳一個檔案，允許蘋果公司解密手機，以人工方式審查用戶照片。若發現確實有明顯違法問題時，就會禁止該用戶的iCloud帳號，並向NCMEC舉報，有需要時轉交執法部門跟進。

蘋果公司表示，已於周四開始測試這套監視系統，暫時只在美國推行，預計會在下月發表的iOS 15一併推出。

《金融時報》指出，蘋果公司的計劃是嘗試在保護用家個人私隱的承諾，以及在政府、執法部門和兒童保護倡議者要求加強協助刑事調查之間，取得平衡。不過，資訊保安研究人員憂慮此舉會令各國借機尋求取得其公民的個人資料，系統亦可能被用於其他圖像和文字，例如示威活動上的反政府標語等。

（金融時報/CNBC/BBC）