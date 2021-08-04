阿聯酋外海油輪一度疑被劫持往伊朗　伊朗否認涉事 (15:11)

遇險船舶是巴拿馬籍的「柏油公主號」（Asphalt Princess），主要運載柏油，原定前往阿曼北部的蘇哈爾港（Sohar）。消息指出，有9名武裝人員周二登船，指示該船駛往伊朗。不過，該船出事後並未有全速駛向伊朗水域，路透社周三引述英國海事貿易行動組織（United Kingdom Maritime Trade Operations）稱，登船者已經離開，事件完結。船舶追蹤網站Refinitiv顯示，「柏油公主號」引擎正運作。

英國《泰晤士報》引述消息稱，英國正假設是伊朗軍方或其代理人發動今次襲擊。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，「伊朗的好戰模式讓人非常困擾」，但說現在就對此評論還言之過早。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）則說，美國已針對此事與英國保持密切聯繫。

伊朗革命衛隊則否認涉事，斥責有人借此作為針對德黑蘭進行惡意行動的前奏。外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）周二在Twitter寫道：「在波斯灣與更廣泛地區『傳出的事件』顯然相當可疑……伊朗重申對地區穩定與海事安全的承諾。」

（法新社/路透社/中央社）