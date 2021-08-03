烏克蘭助白俄流亡者組織負責人上吊亡　疑「被自殺」 (21:40)

「白俄羅斯人在烏克蘭之家」（Belarusian House in Ukraine）稱，居於基輔的希紹夫周一早上9時出門緩步跑，預計一小時後回家，但其後失蹤，警方及志願者沿路搜尋均無所獲。他翌日在其住所不遠的公園被發現上吊身亡。該組織指控白俄總統盧卡申科是謀殺希紹夫的幕後黑手，目的是「清算對政權構成真正危險的白俄人」。

希紹夫的同事透露，希紹夫去年參加反政府示威後離開白俄到烏克蘭，一直感覺受到監視，曾被警告可能遭受威脅，包括綁架和殺害。希紹夫的朋友稱，希紹夫近日慢跑時懷疑被人跟蹤。

白俄羅斯去年爆發大規模反政府示威後，大批異見分子遭打壓而被迫逃離祖國。希紹夫領導的「白俄羅斯人在烏克蘭之家」協助抵埗的流亡者，為他們提供住宿、工作和法律意見。

（BBC/衛報/路透社）