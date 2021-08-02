東京奧運｜被強迫返國白俄女跑手尋求庇護 (12:54)

較早前路透社曾引述消息稱，謝雯絲卡雅計劃向德國或奧地利尋求庇護。波蘭及捷克其後分別表示願向謝雯絲卡雅提供庇護。捷克駐日大使館今日稱，正與日方就謝雯絲卡雅事件「密集商討」。

謝雯絲卡雅原定今日出戰女子200米跑初賽。她向路透社指出，她的教練於選手村告知她被除名，叫她執拾行李並帶她往機場。她拒絕登機，強調不會返回白俄羅斯，並向日本警方求助。

IOC表示，謝雯絲卡雅事後獲聯合國難民署等多間機構聯絡，IOC會繼續與她保持聯繫，並要求白俄羅斯奧委會就事件提交全面報告。

白俄奧委會則指出，教練團根據隊醫建議，認為謝雯絲卡雅的情緒和心理出現狀況，決定將她除名。白俄田徑隊總教練Yuri Moisevich接受國營電視台訪問時表示，他發現謝雯絲卡雅出現一些問題，稱她顯得孤僻及不想與人交談。

（路透社）

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