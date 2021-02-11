被指不當推廣鴉片止痛藥　強生等4公司付260億美元和解金 (18:05)

美國多個州份的檢察總長周三（21日）宣布就鴉片類止痛藥氾濫問題，與強生（Johnson & Johnson）藥廠等4間公司達成和解協議，惟相關協議最少要由48州同意參與才會生效。4公司將支付合共260億美元（約2028億港元），成為歷來第二大現金和解協議，僅次於1998年多個州政府與煙草商達成2460億美元（約1.9萬億港元）和解協議。
根據協議，3間藥品分銷商麥卡遜公司（McKesson Corp.）、卡地納健康集團（Cardinal Health Inc.）和美源伯根公司（AmerisourceBergen Corp.）將合共支付210億美元（約1638億港元），生產藥物的強生藥廠則會支付50億美元（約390億港元）。
相關藥廠與批發商近年面對美國各級政府提出的逾3000宗訴訟，它們被指控在推廣鴉片類止痛藥手法不當及淡化上癮風險，以致逾50萬人因服用過量藥物而死亡。涉事公司均否認指控。
15州的檢察總長代表各州政府及地方政府，與相關企業洽商和解。根據最新達成的協議，藥品分銷商將攤分18年支付和解金額，強生則攤分9年，首3年會先支付37億美元（約288億港元）。款項預計會用於戒毒、家庭支援、教育和其他社會項目。州及地方政府有30天時間評估協議，以決定是否參與和解，按規定最少需要48州同意，協議才會生效並取得全額賠償。