被指不當推廣鴉片止痛藥　強生等4公司付260億美元和解金 (18:05)

根據協議，3間藥品分銷商麥卡遜公司（McKesson Corp.）、卡地納健康集團（Cardinal Health Inc.）和美源伯根公司（AmerisourceBergen Corp.）將合共支付210億美元（約1638億港元），生產藥物的強生藥廠則會支付50億美元（約390億港元）。

相關藥廠與批發商近年面對美國各級政府提出的逾3000宗訴訟，它們被指控在推廣鴉片類止痛藥手法不當及淡化上癮風險，以致逾50萬人因服用過量藥物而死亡。涉事公司均否認指控。

15州的檢察總長代表各州政府及地方政府，與相關企業洽商和解。根據最新達成的協議，藥品分銷商將攤分18年支付和解金額，強生則攤分9年，首3年會先支付37億美元（約288億港元）。款項預計會用於戒毒、家庭支援、教育和其他社會項目。州及地方政府有30天時間評估協議，以決定是否參與和解，按規定最少需要48州同意，協議才會生效並取得全額賠償。

（衛報/中央社/路透社/紐約時報）