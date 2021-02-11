新冠肺炎｜法國推「健康通行證」　民眾前往文化場所須示打針或陰性檢測證明 (21:48)

法國周三（21日）起推行「健康通行證」第一階段措施，民眾如要前往戲院、博物館、運動賽事及其他文化場所，必須出示已接種新型冠狀病毒疫苗或病毒檢測陰性證明。法國周二（20日）新增約1.8萬宗確診個案，衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示，法國新冠病毒確診個案增長速度前所未有，呼籲民眾接種疫苗。
總統馬克龍上周宣布，「健康通行證」（health pass）適用於前往有逾50人出席的活動或場所，通行證證明持有人已完成接種疫苗、過去24小時病毒檢測呈陰性，或此前6個月曾確診新冠病毒並已康復。8月1日起，計劃會擴展至食肆、購物中心、長途列車和飛機。措施實施第一階段是透過簽署法令推行，其後需國會投票通過才可推展第二階段。
法國疫情近期漸趨惡化，政府周二公布新增18,181宗個案，達兩個月新高，衛生部長韋朗同日在國會上警告，在印度最先發現的Delta變種病毒株快速傳播，令法國疫情惡化，確診個案增長速度前所未有。政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）周一（19日）表示，現時新增個案有八成屬Delta變種。
（法新社/Euro News/新華社）
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