多國政要疑遭監控　以色列網絡情報公司：馬克龍、譚德塞等非「飛馬」目標 (20:05)

清單上的電話號碼涉及14名國家元首或領袖，分別為3名現任總統：法國的馬克龍、伊拉克的薩利赫（Barham Salih）和南非的拉馬福薩（Cyril Ramaphosa），還有3名現任總理或首相：巴基斯坦的伊姆蘭汗（Imran Khan）、埃及的馬德布利（Mostafa Madbouly）和摩洛哥的奧斯曼尼（Saad Eddine El Othmani）。7名前總理或首相在任時被列入名單，包括黎巴嫩的薩阿德（Saad Hariri）和法國的菲利普（Edouard Philippe）等，還有摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）。

《華盛頓郵報》指出，這些政客都沒有提供手機以供驗證，意味着無法確定他們的手機是否曾被「飛馬」入侵，亦無法確定是否有NSO客戶企圖將「飛馬」發送到他們的手機上。

NSO周二回應時，沒有直接否認名單中包括國家領袖或國王的電話號碼，只確認傳媒所提及的最少3個人，包括馬克龍、穆罕默德六世和世衛總幹事譚德塞，從來不是NSO客戶的目標，清單中提到的所有法國及比利時官員也從來不是「飛馬」目標。

（華盛頓郵報/衛報/路透社）

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