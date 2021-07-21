巴黎戴高樂機場去年7月兩客機險撞　民航局報告：控制員未能目視跑道 (12:59)

事發在去年7月20日，美國聯合航空一架自美國新澤西州紐瓦克機場起飛的波音787客機當時正準備降落，而英國廉航易捷航空（EasyJet）一架A320空中巴士正準備起飛前往西班牙馬拉加。當時機場安排起飛客機使用09R跑道，降落使用09L跑道，但一名地面控制人員錯誤指示聯航客機在09R降落，機組人員曾重複指示作確認，但控制人員沒有覆核對方的回應，並且指示易捷航空客機在09R起飛。

聯航客機當時仍在上空輪候降落09L，在收到地面指示後機組人員將飛機調節為到09R降落。此時易捷客機的機組人員發現，於是向控制塔查詢為何會有飛機準備降落其跑道，並警告可能會造成相撞。聯航客機其時離地面100米，身處跑道盡頭1300米。易捷客機的機組人員和地面控制人員隨即要求聯航客機爬升，避過空難。報道稱，兩機最接近時相距300呎（約100米）。

報告指出，事發前控制人員未能目視09跑道，原因是控制塔內面向該方向的儀器壞掉，她要改用另一屏幕工作；事發時壞掉的屏幕修理好，她正準備切換。她又說，之前另一架飛機要求降落09R，令她一時出現混淆。

（有線新聞網絡）