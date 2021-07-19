國際傳媒聯合調查：以色列間諜軟件「飛馬」遭用作監控政客記者維權者等 (22:07)

「飛馬」可入侵iPhone或Android手機，讓幕後操作者能取得手機內幾乎所有資料，包括短訊、相片、電郵和衛星定位數據等，以及讀取通訊應用程式WhatsApp、Telegram和Signal的內容，甚至可秘密開啟手機鏡頭和麥克風，變成監視工具。

法國非牟利傳媒組織Forbidden Stories與國際特赦，取得一份有5萬個手機號碼的外泄清單，號碼持有人是2016年以來被NSO客戶視為有利害關係的人。兩組織將清單與《華盛頓郵報》、《衛報》等17間國際傳媒機構分享及分析，媒體報道指出，清單上5萬個號碼不一定全是被「飛馬」入侵，但顯然是潛在監控目標。有67人同意交出手機給實驗室分析，經鑑證後發現，至少23部手機被「飛馬」成功入侵，另外14部曾被企圖入侵。

聯合調查確定了逾1000個手機號碼持有人的身分，遍佈全球50國，包括189名記者、85名維權者、65名企業高層、多名阿拉伯王室成員、逾600名政客及政府官員，以及多名國家元首及首相。清單上許多號碼集中在10個國家，包括阿塞拜疆、巴林、匈牙利、印度、哈薩克、墨西哥、摩洛哥、盧旺達、沙特阿拉伯和阿聯酋，相信這些國家的政府是NSO客戶。報道沒有提到中國內地或香港的電話有否被入侵，但《華盛頓郵報》稱，「飛馬」令一些國家擁有了像中美或以色列般的數碼網絡間諜技術。

（衛報/華盛頓郵報/法新社）