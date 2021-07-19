青瓦台：文在寅菅義偉不會趁奧運會面 (18:42)

【18:35】韓國總統府青瓦台今午宣布，總統文在寅最終決定不會在東京奧運期間訪日，代表與日本首相菅義偉首次面對面峰會告吹。

青瓦台與民溝通首席秘書朴秀賢今日在記者會表示，韓日政府原先考慮藉東奧機會，就雙邊懸而未決的歷史議題取得進展，並討論未來合作方針，但綜合考慮各項因素後，最終決定不進行峰會。朴秀賢未具體說明有什麼考慮因素，韓聯社報道推測，可能包括日本防衛白皮書中主張獨島（日稱竹島）主權，以及日本駐韓總括公使（副大使）相馬弘尚針對文在寅的不當發言。

（中央社）

【12:53】《讀賣新聞》報道指出，雙方會面時將討論多年來影響兩國關係的一系列問題，包括日治時期被強迫勞動工人和慰安婦賠償。不過，韓聯社引述青瓦台高層官員書面回應報道，對於最後關頭可能影響會談的問題，目前日方未有令人滿意的解決方案，文在寅會否訪日及舉行會談仍是未知數。

報道推測，官員所稱「影響會談的問題」，可能是日本駐韓大使館總括公使（副大使）相馬弘尚日前針對文在寅的不當發言。相馬弘尚受訪時稱，日本「沒空關心日韓關係」，形容文在寅表態有意與菅義偉見面是「自慰」。《讀賣新聞》報道稱，日方正計劃撤換相馬弘尚。

（中央社/路透社）

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