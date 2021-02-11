新冠疫苗｜法國擴「健康通行證」限無打針者入公共場所　馬克龍：需研全民強制接種 (15:08)

馬克龍（Emmanuel Macron）周一發表全國電視演說，宣布自下周三（21日）起，俗稱「健康通行證」的歐盟數碼新冠證書會擴展至文藝活動和部分公眾場所，包括醫院、遊樂場、演唱會和節慶活動等，所有12歲以上的人必須出示新冠疫苗接種證明或病毒檢測陰性證明。至8月1日起，限制會進一步加強，涵蓋食肆、戲院和劇院、長途火車或巴士、購物中心和安老院等。由9月起，當局會強制所有醫護人員、安老院舍員工和其他會接觸高風險群體的工作者接種疫苗；9月15日起上述人員若仍未接種，將不得上班和領取工資。

馬克龍稱，有需要在「自由」和「保護生命需要」上取得平衡，當局會研究全民強制接種：「我們需要邁向全民接種，因為這是唯一恢復正常生活的方法。」政府一個顧問小組上周五（9日）警告，在Delta變種病毒株肆虐下，法國需要多達95%民眾接種新冠疫苗才能有效遏制疫情。

法新社報道，在馬克龍發言後，幾個主要預約接種網站流量暴增，導致網站癱瘓。

（BBC/法新社/路透社）