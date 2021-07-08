路透社：華大基因與解放軍蒐產檢基因數據　美方質疑威脅國家安全 (16:29)

華大基因2013年起在海外銷售「胎兒染色體異常無創產前基因檢測」（NIFTY），用於懷孕初期透過孕婦的血液樣本，檢查胎兒有否唐氏綜合症等異常疾病，至今已銷售至最少52國，包括英國、加拿大和澳洲等，不包括美國，全球逾800萬名女性使用過這款檢測。

報道發現，逾500名接受過檢測的女性基因數據，被儲存在由中國政府資助、華大基因管理的深圳國家基因庫，包括歐洲和亞洲女性，但未有證據顯示華大基因違反私隱協議或規定。

華大基因向路透社確認，該公司利用送至香港實驗室的剩餘血液樣本，以及檢測取得的基因數據進行人口研究，他們取得用家書面同意，並會在5年後銷毁海外樣本和數據，強調整個測試或研究過程都無法獲得可識別的個人數據。惟報道指出，私隱政策提到若數據與中國「國家安全或國防安全直接相關」，就可對外分享。華大基因強調從未因國安或國防安全目的，而提供或被要求提供檢測數據給中國當局。

美國國家反情報及安全中心回應報道時稱，這類檢測「有重要醫療功能，但亦可能為中國及其生物技術公司提供另一種機制，蒐集全球基因和基因組數據」。中國外交部則稱報道反映美國機構的「無理指控及抹黑」。

（路透社）