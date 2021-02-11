冰島4天工作周試驗　多數職場生產力不變或提升　僱員健康工作生活平衡改善 (21:40)

冰島首都雷克雅未克（Reykjavik）市議會和中央政府，分別在2015年至2019年和2017年至2021年間進行兩項試驗，共有逾2500人參與，相當於冰島工作人口1.3%。他們每周工時由40小時減至35至36小時，薪金不變，試驗包括正常辦公時間和輪班工作，涵蓋辦公室、幼兒園、醫院和社會服務等超過100個場所。

英國專門研究勞動的智庫「自主」（Autonomy）和冰島智庫「永續民主協會」（Alda）負責分析，並於上月發表研究報告。研究人員發現，幾乎所有組別員工出現壓力或「工作過勞」（burnout）的情況減少，健康和工作生活平衡均顯著改善，因此多數職場的生產力和服務供應量不變，甚至有所提升。

報告指出，為縮短工時之餘維持生產力，各個職場採取不同策略，例如更有效編排每天工作的優先次序、更有效委派工作給員工、強調應在工時外處理私人事務、減少會議次數和時間、以電郵取代會議、縮短小休時間、在可能的情況下改用電子方式提供服務等。不同工種的適應方法有別，如護理服務着眼改變輪班模式，在服務需求不高的輪班時段允許員工較遲上班或提早下班，幼兒園職員亦可於學生逐步放學後提早下班。

（BBC/獨立報）