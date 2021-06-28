法國地選次輪極右黨大區敗選　傳統左右翼政黨成大贏家 (16:53)

今屆地區選舉選出13個大區和96個省的新議會。首輪表現遜預期的國民聯盟上周只在南部普羅旺斯—阿爾卑斯—蔚藍海岸大區（PACA）領先，原有望首度攻下大區，但在第二輪遭到多個政黨聯合對抗，如綠黨退出以免分薄票源。初步點票顯示，國民聯盟候選人馬里亞尼（Thierry Mariani）在該大區以43%得票，敗給得票57%的右派共和黨候選人米瑟利耶（Renaud Muselier）。

馬克龍領導的共和前進黨於上周日的投票中，在各大區中無一領先，在第二輪投票同樣慘敗，全國得票僅7%。主流右翼政黨是大贏家，在12個大區中勝出7個，餘下由左翼政黨控制。在北部上法蘭西大區擊敗國民聯盟候選人連任首長的共和黨領袖貝特朗（Xavier Bertrand）視周日結果鞏固其明年挑戰馬克龍的機會。

（路透社/法新社/金融時報）

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